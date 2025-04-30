В Пакистане заявили о планируемом Индией военном ударе

Министр Тарар: Индия в ближайшие 24–36 часов нанесет военный удар по Пакистану

Индия в течение ближайших 24–36 часов планирует нанести военный удар по Пакистану, заявил министр информации и радиовещания исламской республики Аттаулла Тарар. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, власти Пакистана располагают достоверной информацией о том, что Индия, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается в течение ближайших 24–36 часов нанести военный удар.

Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

29 апреля сообщалось, что военнослужащие Индии и Пакистана начали перестрелку в районе Джамму.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт «Аттари» между странами.

Ранее премьер Пакистана высказался о теракте в индийском Пахалгаме.