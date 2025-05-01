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На Западе назвали страну, которая способна примирить Индию и Пакистан

Геополитик дель Валль: только Россия сможет примирить Индию и Пакистан
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Mukesh Gupta/Reuters

Французский геополитик Александр дель Валль заявил, что только Россия способна выступить в роли посредника для разрешения конфликта между Индией и Пакистаном. Свое мнение эксперт высказал в интервью Boulevard Voltaire.

Дель Валль отметил, что Россия — единственная страна, которая может примирить обе стороны, поскольку у нее хорошие отношения как с Пакистаном, так и с Индией.

Кроме того, он отметил растущее значение объединения БРИКС как потенциальной силы для поддержания глобальной стабильности. Он противопоставил его ООН и западным странам, которые, по его словам, только раздувают кризисы.

«Державы БРИКС гораздо успешнее, чем ООН, смогут найти решение, которое приведет к заключению соглашения о прекращении огня между Пакистаном и Индией», — подчеркнул дель Валль.

Сегодня в минобороны Индии заявили, что Пакистан в очередной раз нарушил режим прекращения огня на линии контроля в приграничной зоне индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Ранее в Индии закрыли небо для всех самолетов из Пакистана.

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Конфликт Индии и Пакистана
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