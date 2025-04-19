Премьер Италии Мелони прервала переводчицу при ответе на вопрос об Украине

Премьер Италии Мелони схитрила с переводом, отвечая на вопрос Трампа об Украине

В ходе встречи Джорджии Мелони и Дональда Трампа в Овальном кабинете возникла неловкая ситуация, связанная с синхронным переводом. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Я считаю, что там явно произошло вторжение. <...> Но сегодня важно то, что мы вместе хотим работать — и уже работаем — над достижением на Украине мира, который будет справедливым и прочным», — ответила Мелони на вопрос, который касался позиции Италии по украинскому конфликту и оценки действий президента Зеленского Трампом.

После того, как итальянский премьер ответила на вопрос журналиста по-итальянски, Трамп попросил переводчика озвучить ответ на английском языке. Переводчица Валентина Майолини-Ротбахер затруднилась с точным переводом.

В результате, Мелони самостоятельно изложила суть своего ответа на английском языке.

«Я сказала, что Италия достигнет 2%, как уже было решено. Мы не обсуждали конкретные дополнительные проценты, но мы осознаем, насколько важна оборона для будущего. И мы видим ту работу, которую пытаемся проделать на европейском уровне», — привела свой ответ политик, опустив часть вопроса, касающегося критики Зеленского со стороны Трампа.

До этого сообщалось, что Италия собирается включить в 11-й пакет военной помощи Украине боеприпасы и ракеты для комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Samp-T.

Ранее Трамп принял предложение Мелони посетить Италию в ближайшее время.