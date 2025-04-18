Трамп совершит официальный визит в Италию

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Италию в ближайшее время. Об этом сообщается в совместном заявлении американского лидера и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которое распространила пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп принял приглашение премьер-министра Мелони посетить Италию с официальным визитом в самом ближайшем будущем. Также рассматривается возможность проведения по этому случаю встречи между США и Европой», — отмечается в документе.

17 апреля Мелони пригласила Трампа в Италию на саммит с Евросоюзом. Она выразила уверенность, что стороны смогут достигнуть соглашения по пошлинам. Премьер Италии считает, что Трампу и главам европейских стран нужно «встретиться посередине» и обо всем поговорить откровенно.

В четверг Трамп заявил, что торговое соглашение с Евросоюзом будет заключено в течение 90 дней. Американский лидер также отметил, что США «не спешат» подписывать торговые договоры с другими странами, делая акцент на качестве, а не скорости.

До этого профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что задача итальянского премьера — убедить Трампа отказаться от повышения пошлин в отношении европейских стран, помирить Белый дом и Брюссель, а также изменить отношение американского лидера к поддержке Украины. Однако Мелони не в силах изменить его мнение, считает эксперт.

Ранее Мелони предложила Трампу сделать Запад «снова великим».