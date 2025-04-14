В Италии раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Украине

Италия собирается включить в 11-й пакет военной помощи Украине боеприпасы и ракеты для комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Samp-T. Об этом сообщила газета Messaggero со ссылкой на источники.

«Насыщенный пакет, ориентированный на оборону: приоритет отдан боеприпасам и ракетам, необходимым для работы итало-французских батарей Samp-T, размещенных для защиты городов», — говорится в статье.

Россия не раз заявляла, что поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт с РФ. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва направила НАТО ноту протеста из-за поставок оружия и техники ВСУ. Он подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружения для Украины, становятся законной целью для РФ. Лавров отметил, что страны альянса «играют с огнем».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что накачивание Украины оружием не способствует миру, а наоборот еще больше нагнетает напряженность в стране.

Ранее Кая Каллас отчиталась об отправке на Украину миллионов боеприпасов.