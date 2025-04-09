В МИД России заявили, что страны НАТО планируют нарастить военные расходы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО планируют радикально нарастить военные расходы, заявляя о возможности вооруженного конфликта с Российской Федерацией.

«Готовясь к вооруженному конфликту с нами, который, по мнению натовцев, может произойти уже через четыре-пять лет, страны североатлантического блока планируют радикально нарастить военные расходы», — сообщила она.

По ее словам, все активнее звучат призывы поднять «на цифры от трех до пяти процентов ВВП».

Захарова ранее рассказала, что размещение на Украине военных из стран Североатлантического альянса в рамках так называемой миротворческой миссии грозит прямым столкновением с Россией. По ее словам, «Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО». Также она отмечала, что президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая об отправке натовских миротворцев на Украину без оглядки на позицию России, утратил чувство реальности.

Ранее Захарова посмеялась над объяснением МИД Исландии о закрытии посольства в РФ.