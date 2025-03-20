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Захарова заявила о риске столкновения войск РФ и НАТО из-за Макрона

Захарова: Макрон, говорящий о миротворцах на Украине, утратил чувство реальности
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая об отправке натовских миротворцев на Украину без оглядки на позицию России, утратил чувство реальности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

«Предупреждение российского руководства о неприемлемости появления западных контингентов на Украине он интерпретировал как свидетельство якобы неискренности Москвы в деле достижения мира и даже договорился до того, что назвал Россию экзистенциальной стратегической угрозой», — указала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что подобные заявления Макрона могут привести к столкновению сил России и НАТО. Она отметила, что французский лидер живет в своих «несбыточных болезненных мечтаниях» и вообще не понимает, что сейчас происходит в мире.

До этого бывший военнослужащий армии США Марк Слебода заявил, что планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона по отправке миротворцев на Украину могут быть направлены на срыв мирных договоренностей. По словам военного, Стармер и Макрон рассчитывают на то, что если военные НАТО окажутся под огнем, то это заставит американского лидера Дональда Трампа вмешаться. В результате мирный процесс сорвется.

Ранее Макрон допустил, что ЕС отправит миротворцев на Украину.

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