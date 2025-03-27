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Захарова озвучила последствия отправки миротворцев НАТО на Украину

Захарова: размещение миротворцев НАТО на Украине грозит столкновением с РФ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Размещение на Украине военных из стран НАТО в рамках так называемой миротворческой миссии грозит прямым столкновением с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

«Хотелось бы вновь обратить внимание, что Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО», — сказала она.

27 марта в Париже состоится саммит «коалиции желающих» помочь Украине, в котором примут участие генсек НАТО Марк Рютте, ряд лидеров стран Евросоюза и Канады. Участники встречи планируют обсудить вопросы поддержки Украины, в частности, возможность размещения в стране так называемого миротворческого контингента. По мнению «коалиции желающих», это необходимо сделать, чтобы исключить возможное нападение на страну после достижения мира.

По данным российской разведки, речь идет об отправке около 100 тысяч военных из стран НАТО.

После саммита президент Франции Эммануэль Макрон хочет созвониться с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы проинформировать его, что может сделать Европа. Кроме того, французский лидер при помощи Трампа хочет заставить Россию взять на себя обязательства по прекращению огня.

Ранее Макрон заявлял, что миротворцев не будут размещать на линии фронта.

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