Журналист Боуз указал на лицемерие Стубба из-за его слов о России

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. Об этом он написал в социальной сети X.

«На прошлой неделе это была подготовка к войне. На этой неделе — готовится к барбекю с соседями», — написал Боуз.

Накануне Стубб заявил, что Финляндии необходимо морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. По его словам, дальнейшее развитие отношений двух стран будет зависеть от окончания конфликта на Украине.

До этого финский политолог Туомас Малинен заявил, что «финляндизация» Украины — единственный путь к устойчивому миру, несмотря на позицию киевских властей.

Он подчеркнул, что конфликт не разрешится, пока Владимир Зеленский остается у власти.

Термин «финляндизация» описывает модель отношений, при которой государство сохраняет нейтралитет, сотрудничая с более сильным соседом. «Младший партнер» не теряет суверенитет, но соблюдает определенные условия, избегая вступления в конфликтные союзы. Концепция возникла в XX веке для описания взаимодействия СССР и Финляндии после Второй мировой войны.

Ранее президент Финляндии призвал принудить Россию к миру.