Президент Финляндии призвал принудить Россию к миру

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что запад «должен принудить к миру» Россию. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Россия на данном этапе не хочет мира. Поэтому нам нужно принудить Россию к миру», — сказал Стубб.

Политик убежден, что российские предложения о прекращении огня и мирном урегулировании украинского конфликта — это блеф. По его оценке, Кремль сознательно выдвигает новые требования, чтобы затянуть переговоры.

30 марта президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если мирное соглашение с Украиной не будет подписано в ближайшее время. Так он отреагировал на предложение президента России Владимира Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы.

Стубб в свою очередь предложил ЕС сформировать команду переговорщиков и назначить специального посланника для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Европе необходим единый лидер, который будет координировать мирные инициативы.

Ранее Евросоюз призвал определить дату завершения переговоров по Украине.