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В Финляндии предложили «финляндизировать» Украину

Профессор Малинен заявил, что только финляндизация спасет Украину
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Финский политолог Туомас Малинен заявил, что «финляндизация» Украины — единственный путь к устойчивому миру, несмотря на позицию киевских властей. Об этом он написал в соцсети X, раскритиковав президента и министра иностранных дел страны.

«Финляндизация — последний шанс для прочного мира, даже вопреки высказываниям нашего коррумпированного президента и некомпетентного министра. Они позорят народ и историю», — отметил Малинен.

Он подчеркнул, что конфликт не разрешится, пока Владимир Зеленский остается у власти.

Термин «финляндизация» описывает модель отношений, при которой государство сохраняет нейтралитет, сотрудничая с более сильным соседом. «Младший партнер» не теряет суверенитет, но соблюдает определенные условия, избегая вступления в конфликтные союзы. Концепция возникла в XX веке для описания взаимодействия СССР и Финляндии после Второй мировой войны.

28 марта Туомас Малинен положительно оценил предложение президента России Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине.

Ранее на Западе сочли Зеленского «сумасшедшим» из-за одного решения по России.

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