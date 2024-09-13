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Экс-разведчик США назвал возможные сроки исчезновения НАТО и ЕС

Экс-разведчик США Риттер заявил, что НАТО и ЕС могут исчезнуть в течение 10 лет

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Rich Schultz/AP

НАТО и Европейский союз (ЕС) могут исчезнуть в течение ближайших 10 лет. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Through the eyes of заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он обратил внимание, что в последнее время Турция начала пересматривать свою внешнюю политику. Руководство республики решило сделать ставку на Евразию и, «по сути, сказало, что не собирается быть частью тонущих кораблей» в виде НАТО и ЕС.

«Это конец НАТО. Я полагаю, что НАТО перестанет существовать менее чем через 10 лет, а ЕС может не прожить и этого срока», — подчеркнул Риттер.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. По информации журналистов, республика хочет присоединиться к данной организации для усиления своего влияния на международной арене и налаживания связей с другими странами, помимо традиционных западных союзников.

10 сентября телеканал Haber Global узнал о планах турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетить предстоящий саммит БРИКС в Казани. Мероприятие пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее аналитик предсказал «обязательный выход» Турции из НАТО.

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