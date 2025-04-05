При обстреле ВСУ в Горловке повреждено медучреждение

Мэр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе было повреждено медицинское учреждение.

«В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки повреждено учреждение здравоохранения», — сообщил он.

В сообщении не уточняется, какое конкретно учреждение подверглось атаке и степень повреждения.

Накануне украинские беспилотники дважды атаковали пожарную часть в Горловке. В результате атак были повреждены три пожарных автомобиля, а также кровля и окна депо и административного здания. Кроме того, пострадал инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. 21-летний молодой человек был доставлен в больницу. По предварительным данным, он получил баротравму.

Ранее дрон ВСУ атаковал бригаду скорой медицинской помощи в ЛНР.