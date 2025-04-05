У побережья Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом в интервью РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане 5 апреля в 19.22 (11.22 мск)», — заявила она.

По словам специалиста, эпицентр природного явления находится в 158 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 41 километр.

Семенова отметила, что тревога цунами не объявлялась и жители населенных пунктов Курильских островов не сообщали об ощутимости землетрясения.

4 апреля вблизи южных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр подземных толчков находился в 147 километрах севернее районного центра Южно-Курильск на острове Кунашир.

До этого у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземный толчок был зафиксирован к юго-востоку от города Кимбе с населением более 18 тыс. человек. Позже на территории была введена угроза цунами.

Ранее спасателям в Мьянме удалось вытащить из-под завалов человека спустя пять дней.