В Никарагуа пообещали Мадуро помощь в случае контрреволюции в Венесуэле

Президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе виртуального саммита лидеров Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) пообещал венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро предоставить «бойцов», если в Венесуэле произойдет попытка «вооруженной контрреволюции» на фоне результатов президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будьте уверены, что, если начнется битва, вы можете рассчитывать на сандинистских (правящая партия Никарагуа - «Сандинистский фронт национального освобождения». — «Газета.Ru») бойцов», — сказал он.

По мнению Ортега, переворот может быть подогрет со стороны США из граничащей с Венесуэлой Колумбии.

29 июля штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе, призвав всех дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета (CNE).

Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса.

31 июля Мадуро обратился в Верховный суд с иском о конституционной защите для пресечения посягательств на избирательный процесс, которые он назвал способом совершения госпереворота.

15 августа правительство США потребовало от Мадуро признать, что на прошедших 28 июля выборах главы государства победил его соперник, кандидат от крайне правой оппозиции Эдмундо Гонсалес.

2 августа Верховный суд подтвердил результаты избиркома и признал Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы с 2025 по 2031 годы.

Ранее в Венесуэле заявили, что оппозиция пыталась вместе с преступниками совершить госпереворот.