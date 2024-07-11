Военный эксперт усомнился в том, что Киев решится на провокацию в Белоруссии

«Проект» Украины, предполагающий вторжение в Белоруссию, все еще существует и рассматривается, однако есть сомнения, что Киев все же решится на его реализацию. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил белорусский полковник, военный эксперт Андрей Богодель. Он обратил внимание, что новый фронт может превысить тысячу километров.

«Речь об открытии еще одного фронта протяженностью 1084 километра. Республика Беларусь обязана будет ответить в этой ситуации. И она ответит. И она имеет свой боевой потенциал, который можно было недавно наблюдать на параде, появилось много новейших систем вооружения», — отметил Богодель.

Он напомнил, что Вооруженные силы Белоруссии уже перешли к решительным действиям в ответ на возросшую угрозу со стороны Украины.

29 июня в минобороны Белоруссии заявили, что «коалиция западных стран» пытается втянуть Минск в конфликт на Украине. В ведомстве утверждали, что на белорусско-украинской границе ведется сосредоточение вооружений и личного состава ВСУ, идет минирование и «наращивание инженерных заграждений».

1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о том, что украинские военные стягивают личный состав, оружие и технику к границе с Белоруссией, беспокоит Россию.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев позднее заявил, что концентрация украинских сил на границе с Белоруссией вписывается в политику Запада, направленную на оказание давления на Москву и Минск.

Ранее в НАТО заявили, что считают угрозой сотрудничество Белоруссии и России.