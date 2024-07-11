В НАТО считают угрозой сотрудничество Белоруссии и России

Углубление политического и военного сотрудничества Белоруссии и России несет негативные последствия для НАТО. Об этом говорится в декларации альянса по итогам саммита в Вашингтоне.

В НАТО заявляют, что Белоруссия продолжает помогать России в конфликте на Украине, предоставляя свою территорию и инфраструктуру.

«Углубление политической и военной интеграции Белоруссии со стороны России, включая развертывание передовых российских военных сил и персонала, имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса», — сказано в документе.

10 июля замглавы минобороны Польши Павел Бейда заявил, что польские власти намерены нарастить армейский контингент на границе с Россией и Белоруссией до 17 тыс. человек.

В этот же день государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что в последнее время отмечается концентрация украинских сил на границе с Белоруссией. По его словам, это вписывается в политику Запада, направленную на оказание давления на Москву и Минск.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что Россия не требовала от республики помощи в конфликте с Украиной.