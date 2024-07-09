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В Кремле раскрыли, какие документы были подписаны Путиным и Моди

Песков заявил, что Путин и Моди в Кремле подписали девять документов

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Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров в Кремле подписали девять документов, в основном, в сфере экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На полях визита по линии разных ведомств проработан и подписан целый ряд документов. Перечень уточняется», — заявил Песков.

Его слова позднее уточнил первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра, который заявил, что стороны подписали девять документов, в основном в экономическом пространстве, а также итоговое заявление по вопросам экономического сотрудничества до 2030 года.

В понедельник, 8 июля Моди прибыл в столицу России с официальным визитом. В тот же день индийский премьер-министр встретился с российским президентом Владимиром Путиным в его резиденции в Ново-Огарево, а на следующий день политики провели переговоры в Кремле. В том числе они обсудили ситуацию на Украине, при этом в ходе беседы глава правительства Индии заявил о готовности содействовать установлению мира.

Ранее в Кремле прокомментировали переговоры Моди и Путина по украинскому кризису.

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