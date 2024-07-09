Моди рассказал, как можно решить конфликты в мире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Индия уверена в том, что для решения всех конфликтов в мире подходит только мирный путь, диалог. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что за последние пять лет мир сталкивался с многочисленными проблемами: сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за различных конфликтов.

«Ракеты и снаряды не годятся для решения проблем. Мы уверены, что нужен только мирный путь диалога», — сказал Моди.

Он также заявил, что Индия готова к любого рода содействию в целях стабилизации ситуации на Украине и урегулирования конфликта.

9 июля в Большом Кремлевском дворце начались переговоры между Путиным и Моди.

Встреча проходит в узком формате. Российский лидер заявил, что они с премьером Индии в неформальной обстановке все обсудили.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле Путин и Моди планировали обсудить перспективы дальнейшего развития российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее Путин рассказал Моди, как Запад пытался уничтожить атомную отрасль РФ.