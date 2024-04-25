Токаев высказался о противниках государственности Казахстана

Противники государственности Казахстана в социальных сетях стремятся навязать свою повестку распространением ложной информации. Об этом на сессии Ассамблеи народов Казахстана заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Противники казахской государственности не сидят без дела, в поисках популярности пытаются навязать в соцсетях свою деструктивную повестку, распространяя ложную информацию», - отметил он, добавив, что в этой связи государству необходимо ориентироваться на факты и доверять только проверенной информации.

По его словам, народу Казахстана нужно препятствовать любым действиям, которые могут разделить общество.

22 апреля парламент Казахстана принял закон о запрете въезда иностранцам, причастным к экстремизму. Депутаты нижней палаты парламента Казахстана на пленарном заседании согласились с поправками верхней палаты к закону, касающемуся изменений в сфере миграции населения.

Ранее Токаев выступил против русофобии.