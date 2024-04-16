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Токаев выступил против русофобии

Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком

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Павел Бедняков/РИА Новости

Борьба с русским языком, которая отмечается в ряде стран, в том числе постсоветского пространства, является глупостью. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Нагнетать истерию вокруг языка, тем более бороться против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим. Это глупость», — заявил Токаев на встрече с жителями Костанайской области.

Токаев добавил, что русский язык в Казахстане имеет высокий статус — он используется наравне с казахским, выполняя те же функции официального языка. Президент Казахстана совершил деловую поездку в регион.

В конце марта в Казахстане активиста задержали за оскорбление российского президента Владимира Путина.

Активист «Языковых патрулей» Диас Кузаиров с нецензурным высказыванием выступил в прямом эфире. Сам он вину не признал, подчеркивая, что использовал не бранное выражение, а созвучное с ним казахское слово.

Ранее в Казахстане организатора языковых патрулей посадили на пять суток за приставание к россиянам.

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