Венгрия поддержала мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине

Венгрия поддерживает китайский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы МИД, необходимо поддерживать все шаги по достижению мира на Украине.

«Мы поддерживаем китайский мирный план просто потому, что он существует», — сказал Сийярто в своем видеообращении в соцсетях после встречи с главой МИД КНР Ван И в Пекине.

Министр отметил, что Венгрия и Китай будут выносить на повестку дня международных организаций вопрос о мирном урегулировании ситуации на Украине, чтобы «не происходило деление мира на [политические] блоки».

Тем не менее, пока голоса сторонников продолжения войны звучат громче тех, что призывают к миру, посетовал Сийярто.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин озвучил четыре принципа урегулирования конфликта на Украине. Зампред комитета Совфеда по международным делам РФ Владимир Джабаров позже заявил, что Россия положительно относится к озвученной инициативе китайской стороны.

Ранее в США возложили на Китай ответственность за успехи ВС РФ на Украине.