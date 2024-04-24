Политолог объяснил, чем обернется для Польши размещение ЯО на своей территории

Политический обозреватель Сергей Латышев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление президента Польши Анджея Дуды о желании разместить на своей территории ядерное оружие (ЯО) США. По мнению эксперта, идея придать себе вес за счет ЯО — абсурдна.

«Дуда считает, что ядерное оружие в Польше придаст его стране вес, заставит Минск и Москву бояться Варшаву. <...> Не о том он думает. Польша, повторю, в еще большей степени, чем сейчас, станет мишенью. Уж ракет-то всяких у нас хватает», — отметил Латышев.

Он добавил, что желание Польши разместить у себя ядерные боеголовки — очередной пример натовского безумия.

22 апреля Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов «для укрепления безопасности восточного фланга НАТО» в рамках программы Nuclear Sharing.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его слова, предупредила, что ядерное оружие в Польше станет легитимной целью для поражения в ситуации прямого военного конфликта с НАТО.

Позднее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не имеет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению соответствующих вооружений на территории Польши.

Ранее НАТО обвинили в планах нарушить международные договоры по ядерному оружию.