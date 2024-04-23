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В МИД Швейцарии высказались об участии России в урегулировании конфликта с Украиной

МИД Швейцарии заявило о необходимости участия РФ в урегулировании на Украине

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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис вновь заявил о том, что мирный процесс на Украине невозможен без участия Москвы. Об этом сообщает телекомпания RTS.

В публикации отмечается, что министр не хотел комментировать последние заявления от министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Швейцария превратилась в «откровенно враждебную» страну.

Он также подтвердил приверженность своего государства нейтралитету.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам разговора с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что страны Организации Североатлантического договора (НАТО) должны «копать глубже» и обеспечить Украину боеприпасами и системами противовоздушной обороны.

Вечером 16 апреля экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского по получению новой помощи от США провалился, но украинский лидер продолжает бросать украинцев на поле боя.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.

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