В минобороны Украины произошли кадровые перестановки

Правительство Украины постановило снять с занимаемой должности заместителя главы министерства обороны республики Виталия Половенко. Об этом сообщает пресс-служба украинского кабинета министров в Telegram-канале.

«Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Половенко», — указывается в публикации.

Помимо того, уволена заместитель председателя национальной сервисной службы Украины Татьяна Лактионова.

Причины кадровых перестановок не раскрываются, официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь. По словам главы государства, уже согласовано и подписано несколько необходимых новых кадровых назначений для сил обороны.

Перед этим Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ). Так, президент уволил командующего Силами поддержки ВСУ Дмитрия Герегу и назначил вместо него Александра Яковца.

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