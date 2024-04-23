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Участников съезда молдавской оппозиции несколько часов допрашивали правоохранители

Представители блока «Победа» заявили о многочасовых допросах в Кишиневе

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Оппозиционные политики Молдавии, вернувшиеся на родину после проходившего в Москве съезда «Победа», столкнулись с многочасовыми допросами и запугиванием со стороны молдавских правоохранителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей блока «Победа».

По словам собеседников агентства, правоохранителей не остановил тот факт, что среди вернувшихся было много пожилых людей.

«Их оставили без воды, им угрожали, у них забирали последние деньги, чтобы им не на что было доехать до дома», — утверждают представители «Победы».

Они добавили, что многим участникам допроса пришлось вызывать скорую помощь, людей допрашивали по несколько часов, пытались запугать.

В аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции, который прошел в Москве 21 апреля. Людей не впускали в страну, объясняя это техническим сбоем. По словам депутата парламента Молдавии Марины Таубер, пассажиров московского рейса держали в аэропорту около трех часов. Кроме того, сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии допросили лидера партии «Возрождения» Наталью Параску. Ей пригрозили уголовным делом за посещение России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.

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