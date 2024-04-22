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В Киев прибыла двухпартийная делегация конгресса США

В Киев прибыли четыре конгрессмена из США

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TWMCLtd/X (ранее Twitter)

В Киев прибыла двухпартийная делегация конгресса США. Об этом сообщил журналист Тим Уайт на своей странице в соцсети X, сопроводив пост фотографией с политиками.

На поезде приехали члены палаты представителей Томас Кейн, Билл Китинг, Мадлен Дин и Натаниэль Моран.

Также в Киев прибыл мэр немецкого города Гамбурга Петер Ченчер. Чиновник посетил украинскую столицу впервые после начала российской специальной военной операции (СВО).

18 апреля Украину посетил министр экономики и вице-канцлер ФРГ из рядов «Зеленых» Роберт Хабек. По данным Spiegel, он обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским атаки на инфраструктурные объекты республики.

11 апреля в Киев приезжала специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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