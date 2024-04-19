Посол Украины призвал Израиль объединить усилия против России и Ирана

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился к еврейскому государству с призывом объединить усилия против Российской Федерации и Ирана. Он сделал это в интервью газете Jerusalem Post.

По словам дипломата, для Израиля пришло время сделать больше для поддержки Киева.

«Мы должны объединить усилия и вместе бороться с общим российско-иранским врагом», — сказал он.

Накануне посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что его страна хочет укрепить военное сотрудничество с РФ.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал западных политиков защищать его страну не менее яростно, чем Израиль во время атаки Ирана.

По его словам, решительные действия союзников предотвратили террор и потери инфраструктуры, заставив «агрессора остыть». Зеленский попросил использовать аналогичную тактику и в украинском вопросе.

Ранее в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».