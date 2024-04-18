На Украине заявили, что запасного плана при отсутствии помощи со стороны США нет

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Рада» заявил, что Киев не имеет плана Б в случае отсутствия помощи со стороны США и надеется реализовать имеющийся план А. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я всегда говорил, что нам не нужен план Б, потому что план А – это согласование решений а не полу-решений. Я госсекретарю [Энтони Блинкену] говорю, что у меня никакого плана Б нет, должен сработать план А, и он меня поддержал, но столько битв произошло и происходит вокруг документа, что давайте дождемся решения», — сказал Кулеба.

15 марта украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что если США откажутся помогать Украине, Киев будет действовать по «плану Б» — обратится за помощью к странам «Большой семерки» (G7).

До этого украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что его страна никогда не перестанет зависеть от военной помощи других стран. При этом он отметил, что власти пытаются «снизить нагрузку» на своих партнеров.

Ранее Украина и США заключили договор об отсрочке выплат по государственному долгу.