США ввели санкции против лиц, связанных с производством БПЛА в Иране

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон ввел санкционные меры против 16 физических и 2 юридических лиц, которые связаны с производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иране. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что Министерство финансов США вводит санкции в отношении лиц, которые способствуют производству и испытанию БПЛА в Иране, а также помогают их распространению среди субъектов, которые действуют от имени Корпуса стражей исламской революции (КСИР), его подразделений по производству дронов Kimia Part Sivan Company и других иранских производителей беспилотников и двигателей для них.

До этого атаку Ирана на Израиль осудили 49 стран во главе с Соединенными Штатами, выпустив совместное заявление по этому поводу.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. За пятичасовую атаку Исламская Республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.

В чем причины многолетней вражды Ирана и Израиля и приведет ли конфликт в большой войне — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Израиль в ближайшее время примет решение по ответу на атаку Ирана.