Госдеп пригрозил Китаю расширением санкций за помощь России

Соединенные Штаты готовы усилить меры против Китая за предполагаемую поддержку оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента США Ведант Пател, передает ТАСС.

«Мы вводили санкции в отношении соответствующих фирм в КНР. И мы готовы в случае необходимости сделать дальнейшие шаги», — заявил Пател.

В Белом доме и Госдепе неоднократно утверждали, что Китай тем или иным способом может оказывать поддержку российской оборонной промышленности. В Китае отвергают подобные заявления, отмечая, что Пекин не оказывает поддержки ни одной стороне конфликта на Украине.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтону и Пекину не грозит торговая война, несмотря на его новое решение о повышении ряда импортных пошлин.

Китайский экспорт в Россию в марте сократился на 16%. Снижение показателей произошло впервые с середины 2022 года. Причиной отрицательной динамики стал отказ китайских банков проводить платежи из-за риска вторичных санкций со стороны США.

Ранее Китай потребовал от США уважать его права и интересы.