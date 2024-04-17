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Байден оценил возможность торговой войны между США и Китаем

Байден: США и Китаю не грозит торговая война

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Reuters

Президент США Джо Байден считает, что Вашингтону и Пекину не грозит торговая война, несмотря на его новое решение о повышении ряда импортных пошлин. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, не опасается ли он возникновения торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

«Нет торговой войны», — заявил Байден.

До этого стало известно, что экспорт Китая в Россию упал впервые с 2022 года из-за антироссийских санкций США.

Китайский экспорт в Россию в марте сократился на 16%. Снижение показателей произошло впервые с середины 2022 года. Причиной отрицательной динамики стал отказ китайских банков проводить платежи из-за риска вторичных санкций со стороны США.

Накануне Байден призвал торговое представительство страны проработать вопрос повышения тарифных ставок на сталь и алюминий из Китая на фоне «несправедливой конкуренции».

Текущая ставка на китайскую продукцию из этих металлов составляет 7,5%. Пошлины предлагается увеличить в три раза.

Ранее Китай потребовал от США уважать его права и интересы.

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