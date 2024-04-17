В штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии» в Ганновере проходит обыск. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что немецкая прокуратура ведет расследование по подозрению в нарушении закона о партийных пожертвованиях. По данным источника, заместитель председателя «АдГ» Ансгар Шледде хранил партийные пожертвования, предположительно около €48 тысяч, на частном счете, в результате чего пожертвования не были должным образом задекларированы.

13 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила представителей «Альтернатива для Германии» во взаимодействиях с Россией и распространении пророссийских нарративов в ЕС.

До этого сообщалось, что «Альтернатива для Германии», вероятно, не поддержит участие своего депутата Петра Быстрона в выборах в европейский парламент из-за обвинений в получении им денег от связанной с Россией организации.

Отмечалось, что глава немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал власти Германии восстановить и снова ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток».

Ранее немецкий политик раскрыл правильную стратегию отношений с РФ.