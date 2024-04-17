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Власти Чехии оценили вероятность выделения конгрессом США пакета помощи Украине

Премьер Чехии Фиала считает вероятным выделение конгрессом США $60 млрд Украине

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Milan Kammermayer/Reuters

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что настроен оптимистично по поводу предстоящего голосования в палате представителей американского конгресса по вопросу утверждения нового пакета помощи Украине на сумму более $60 млрд. Об этом сообщает информационное агентство CTK.

«Могу сказать, что я настроен умеренно оптимистично, если речь идет об утверждении пакета помощи Украине [в палате представителей]», — сказал премьер, вернувшись на родину после двухдневного визита в США.

По словам Фиалы, он провел встречу со «всеми значимыми людьми в конгрессе» и обсудил с ними чешско-американское сотрудничество в энергетической сфере.

До этого премьер Чехии заявил, что Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. Позже Фиала объяснил, что Прага оказывает военную помощь Киеву, потому что боится повторения Пражской весны.

Ранее конгрессмен Тернер заявил о критической ситуации на Украине и призвал как можно скорее выделить Киеву помощь.

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