Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В правительстве России поддержали проект о праве всех судебных приставов применять оружие

ТАСС: кабмин России поддержал проект о праве судебных приставов применять оружие

close
100%
Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект министерства юстиции России о наделении всех сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации полномочиями применять в некоторых случаях физическую силу, огнестрельное оружие и спецсредства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к комиссии.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект», — сказал источник.

Агентство уточняет, что поправки вносятся в закон «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации». Действующие нормы позволяют применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие только судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Уточняется, что эти приставы обязаны проходить специальную подготовку, военно-врачебную экспертизу, а также периодически проверяться на пригодность к таким действиям.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в российском Уголовном кодексе содержится достаточное количество статей, которые предусматривают наказание, в том числе, за домашнее насилие.

Ранее в Татарстане пожаловались на закон об обеспечении граждан редкими лекарствами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами