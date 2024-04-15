В правительстве России поддержали проект о праве всех судебных приставов применять оружие

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект министерства юстиции России о наделении всех сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации полномочиями применять в некоторых случаях физическую силу, огнестрельное оружие и спецсредства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к комиссии.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект», — сказал источник.

Агентство уточняет, что поправки вносятся в закон «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации». Действующие нормы позволяют применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие только судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Уточняется, что эти приставы обязаны проходить специальную подготовку, военно-врачебную экспертизу, а также периодически проверяться на пригодность к таким действиям.

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