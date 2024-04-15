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Польша получила крупнейший транш с момента вступления в ЕС

Министр Пельчиньская-Наленьч: Польша получила транш из ЕС в €6,2 млрд

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Польша получила крупнейший со времени членства в Европейском союзе транш в размере около €6,2 млрд. Об этом сообщила министр фондов и региональной политики страны Катажина Пельчиньская-Наленьч, передает РИА Новости.

По ее словам, €3,9 млрд из этой суммы составляет заем, а €2,3 млрд — гранты.

€6,2 млрд предоставлены Польше в рамках плана восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики страны (КРО). Это транш первого этапа, Варшава отправляла заявку в Брюссель 15 декабря.

Пельчиньская-Наленьч уточнила, что полученные деньги будут направлены на различные инвестиции, в том числе €1,6 млрд на программу «Чистый воздух», €720 млн — на программу «Белые пятна на карте широкополосного интернета».

Кроме того, средства пойдут на строительство и ремонт дорог, создание детских садов, на инвестиции в сельскохозяйственную переработку.

Следующий транш в рамках KPO Польша рассчитывает получить до конца 2024 года.

В этот же день министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что численность польских и американских войск на границе с Украиной будет увеличена.

Ранее стало известно, что США поставят Польше ракеты, угрожающие России.

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