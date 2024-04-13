Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что ВС РФ на ряде направлений фронта добиваются тактического успеха. Слова Сырского приводит украинское издание «Страна.ua».

«Противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха», — отметил Сырский.

Он подчеркнул, что в этой связи обстановка на фронте существенно обострилась.

Российские вооруженные силы, заявил Сырский, ведут наступление «на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники».

До этого командир батальона специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Куриленко признал, что без западной поддержки страна потеряет территории до Днепра после масштабного наступления ВС РФ в 2024 году.

По его словам, критический момент для ВСУ и Украины «был искусственно создан» западными союзниками Киева. Он подчеркнул, что ситуация со снабжением украинской армии боеприпасами и амуницией остается катастрофической.

Ранее Сальдо ответил на слова Зеленского о контрнаступлении.