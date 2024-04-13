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Стало известно, что республиканцы не исключают транши Украина в качестве кредита

Трамп: республиканцы рассматривают возможность возобновления США помощи Киеву

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Seth Wenig/AP

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине на условиях кредита. Об этом экс-глава Белого дома заявил на брифинге, передает ТАСС.

«<…> мы думаем о том, чтобы сделать его [законопроект о помощи Украине. — прим. ред.] в форме кредита, а не просто подарка», — подчеркнул Трамп.

Экс-президент признался, что для него гораздо важнее, что Европа должна сделать шаг вперед. По мнению Трампа, это они «должны дать деньги» и сравнять объемы военной помощи Украине с США. Он предупредил, что будет очень расстроен, если этого не произойдет.

Накануне стало известно, что Трамп во время президентства был уверен, что Украина должна быть частью РФ.

До этого Накануне CNN сообщил, что Европа боится, что в случае прихода к власти Дональда Трампа США потеряет земли на Украине, поскольку он намерен завершить конфликт и начать переговорный процесс.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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