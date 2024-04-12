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Польша планирует ввести пошлины в 50% на российское и белорусское зерно

Туск: Польша выступает за введение пошлины в 50% на зерно из РФ и Белоруссии

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Alexander Ermochenko/Reuters

Польша выступает за введение пошлины в 50% на российское и белорусское зерно. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости.

«Если говорить о зерне, мы решили как можно скорее принять решение», — отметил он.

Туск отметил, что введение подобных пошлин выглядит практичным решением, поскольку это исключает конкурентоспособность российского и белорусского зерна.

20 марта министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз.

До этого руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что планы Евросоюза ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в случае реализации никак не повредят Москве, а ударят по самим европейским поставщикам. Европейским странам придется искать других поставщиков, что будет для них дороже.

Он также добавил, что следствием таких мер может стать потеря европейскими покупателями перевалочных мощностей.

Ранее в Польше усомнились в успехе зерновых переговоров с Украиной.

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