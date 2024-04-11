Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что жители Харькова, Одессы, Николаева и других городов Украины активно делятся с российской стороной координатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

«Последнее время украинские военные начали открыто сетовать на то, что местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске и других городах, и регионах Украины начали активно делиться с нашими военными координаторами военных складов ВСУ и мест сосредоточения воинских резервов…», — заявил Небензя.

По его словам, такое развитие событий наглядно демонстрирует «реальное отношение мирного населения к происходящему».

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что попытка превратить Украину в «анти-Россию» приведет к неизбежному закату этой страны.

«Простым украинцам же пора отказаться от иллюзий и понять, что создание «анти-России» при полной зависимости от Запада ведет не к расцвету, а к неизбежному закату страны», — сказал он.

Ранее Небензя заявил о коренном переломе в ходе боевых действий на Украине.