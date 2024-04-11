Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мексика подала иск в международный суд после штурма посольства в Эквадоре

МИД: Мексика подала иск в суд ООН из-за штурма посольства в Эквадоре

close
100%
Karen Toro/Reuters

Мексика подала иск в международный суд на действия властей Эквадора после штурма посольства страны в Кито. Об этом заявил юридический советник МИД Мексики Алехандро Селорио, сообщает РИА Новости.

«Иск, который уже был подан в Международный суд ООН, является первым этапом, на котором представляются первичные аргументы», — сказал Селорио.

При этом дипломат подчеркнул, что Мексика в ближайшее время намерена представить гораздо более широкое заявление.

На данный шаг власти Мексики пошли после того, как в начале апреля эквадорская полиция ворвалась в мексиканское посольство в Кито и арестовала бывшего вице-президента Эквадора, который пребывал в статусе беженца и просил убежища из-за политического преследования. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал инцидент вопиющим нарушением международного права и суверенитета своей страны. Глава государства поручил главе МИД Мексики Алисии Барсене приостановить дипломатические отношения с Эквадором.

Ранее Эквадор выслал мексиканского посла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами