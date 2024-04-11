Мексика подала иск в международный суд после штурма посольства в Эквадоре

Мексика подала иск в международный суд на действия властей Эквадора после штурма посольства страны в Кито. Об этом заявил юридический советник МИД Мексики Алехандро Селорио, сообщает РИА Новости.

«Иск, который уже был подан в Международный суд ООН, является первым этапом, на котором представляются первичные аргументы», — сказал Селорио.

При этом дипломат подчеркнул, что Мексика в ближайшее время намерена представить гораздо более широкое заявление.

На данный шаг власти Мексики пошли после того, как в начале апреля эквадорская полиция ворвалась в мексиканское посольство в Кито и арестовала бывшего вице-президента Эквадора, который пребывал в статусе беженца и просил убежища из-за политического преследования. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал инцидент вопиющим нарушением международного права и суверенитета своей страны. Глава государства поручил главе МИД Мексики Алисии Барсене приостановить дипломатические отношения с Эквадором.

Ранее Эквадор выслал мексиканского посла.