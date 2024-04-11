В Турции заявили, что выступают за участие РФ в швейцарском саммите

Турция в очередной раз подтвердила свою позицию о том, что в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине должна участвовать Россия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.

«Для достижения устойчивого мира и прекращения огня необходимо участие всех сторон», — подчеркнул источник в разговоре с журналистами.

Он напомнил, что эту позицию Турция выражает на официальном уровне и ее придерживается президент Реджеп Тайип Эрдоган.

10 апреля глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия не будет участвовать в первой мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии.

По его мнению, в ходе мероприятия возможно договориться, когда и как привлечь Россию к процессу урегулирования конфликта.

В этот же день президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что правительство страны постановило провести мирную конференцию по Украине в городе Бюргеншток в июне текущего года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил участие России в обсуждении «мирного плана».