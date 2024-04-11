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Посол РФ отреагировал на призыв Пентагона к стратегическому поражению России

Антонов: призыв минобороны США нанести поражение России чреват рисками эскалации

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Wong Maye-E/AP

Заверения чиновников министерства обороны США о необходимости нанести Российской Федерации стратегическое поражение «чреваты рисками непредсказуемой эскалации». Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Он призвал администрацию Соединенных Штатов отказаться от подобных заявлений.

Дипломат также выразил мнение, что режим президента Украины Владимира Зеленского находится «в агонии». Вместе с тем он сказал, что американские чиновники «не унимаются и подзуживают обезумевший киевский режим на новые преступления». В этой связи Антонов назвал особенно циничными действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) против гражданского населения.

«Данные факты являются очередным подтверждением вовлеченности американских вооруженных сил в конфликт за тысячи километров от Америки, конфликт, губительно действующий на престиж, мощь и влияние Вашингтона на международную безопасность», — продолжил посол.

Он добавил, что убедительные победы российских войск на передовой подтверждают поражение США в войне «до последнего украинца» с целью нанести стратегическое поражение РФ.

10 апреля помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что России следует «преподать урок» в контексте Крыма, дав возможность украинской армии попытаться захватить полуостров.

Ранее в Кремле назвали единственную сферу сотрудничества с США.

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