В Запорожской области ответили на призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС

Призыв верховного представителя Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что Российская Федерация должна вывести свои войска с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), является цинизмом. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«Боррель — циничный мерзавец и негодяй», — сказал он.

По словам Рогова, этот дипломат с одной стороны осуждает атаки украинских беспилотников на ЗАЭС, но не называет их украинскими, а с другой — предлагает РФ отдать станцию «в руки боевиков, занимающихся ядерным терроризмом».

9 апреля Боррель осудил недавние атаки беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую АЭС.

По его мнению, безрассудная атака дронов на ЗАЭС только увеличивает риск опасного ядерного инцидента, подобное должно прекратиться.

8 апреля на Запорожской АЭС сообщили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока станции. Там отметили, что беспилотник был сбит Вооруженными силами РФ.

7 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали станцию, прилет был зафиксирован в район столовой.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.