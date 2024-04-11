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Зеленский заявил, что Украина готовит план разрушения Крымского моста

Зеленский: в план нового контрнаступления ВСУ входит разрушение Крымского моста

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Alexey Pavlishak/Reuters

Разрушение Крымского моста входит в план нового контрнаступления ВСУ, который готовит Украина. Об этом в интервью немецкой газете Bild заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, в Киеве «очень хотят этого».

«Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят», — продолжил глава государства.

Он сказал, что украинские войска также намерены поразить ряд российских инфраструктурных объектов, которые «представляют собой военную цель».

«Речь идет о мостах, аэродромах», — уточнил политик.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что у Вооруженных сил Украины нет достаточного количества боеприпасов, чтобы организовать новое контрнаступление.

До этого Зеленский говорил, что украинская армия будет неуклонно отступать, если США не направят Киеву необходимую ему военную помощь.

Ранее Путин назвал фантазиями планы офицеров Германии атаковать Крымский мост.

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