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Россия не будет участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии

Кассис: Россия не будет участвовать в первой мирной конференции по Украине

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Global Look Press

Россия не будет участвовать в первой мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии. Об этом заявил на брифинге в Берне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, передает РИА Новости.

«Вторая страна, с которой Швейцария поговорила о проведении такой конференции после Украины, — это Россия», — сказал он.

Министр обратил внимание, что ни один мирный процесс не может проходить без России, даже если она не примет участия в первой мирной конференции по украинскому конфликту.

До этого в Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине показухой. По мнению депутата Государственной думы от Крыма, члена комитета по безопасности Михаила Шеремета, все участники саммита навсегда запятнают себя позором, как безвольные политики, которые «наплевали на национальные интересы своих стран, ради похвалы американского хозяина».

В конце марта Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет начать вести мирные переговоры с Россией, выйдя на границы 2022 года.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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