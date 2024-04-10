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Лавров посетит Минск для участия в совете глав МИД СНГ

Лавров 12 апреля посетит Минск, где будет председателем на совете глав МИД СНГ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 12 апреля посетит Минск, где будет председательствовать на совете Совета министров иностранных дел СНГ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

Она рассказала, что глава российского МИДа 11 апреля проведет встречу с представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС. Кроме того, 10 апреля Лавров в Москве встретится со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу.

До этого журналист-международник, политолог Сергей Латышев заявил, что визит Сергея Лаврова в Пекин стал тактическим и стратегическим успехом.

Лавров находился в КНР 8-9 апреля. Он встретился с главой МИД КНР Ван И и Си Цзиньпином. Последний во время переговоров попросил передать президенту России Владимиру Путину искренние слова приветствия.

Ранее сообщалось, что в Китае ждут Путина с визитом.

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