ХАМАС отказывается освободить 40 заложников в рамках соглашения о перемирии

Палестинская группировка ХАМАС отказывается освободить 40 заложников в рамках предлагаемого соглашения о перемирии с Израилем. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на израильские телеканалы.

ХАМАС заявил, что для выполнения условий соглашения ему придется освободить израильских военнослужащих мужского пола, поскольку у него в заложниках нет 40 живых пожилых людей, женщин и женщин-солдат. При этом группировка отказывается освобождать всех мужчин-солдат, захваченных им в плен 7 октября, и хочет освободить меньшее количество заложников, пишет газета, ссылаясь на общественный телеканал Kan.

На первом этапе предлагаемого соглашения о прекращении огня, рассчитанного на несколько недель, Израиль требует освободить 40 заложников и настаивает на том, что у ХАМАС есть столько пленных, которые отвечают критериям для освобождения.

Один из высокопоставленных дипломатов обвинил главу ХАМАС в секторе Газа Яхху Синвара в том, что он постоянно тянет время и выступает против соглашения.

8 апреля сообщалось, что переговоры в Каире по перемирию в секторе Газа достигли прогресса.

Ранее сообщалось, что ХАМАС опасается выхода Израиля из режима прекращения огня.