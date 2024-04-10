Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал убеждение, что семья президента США Джо Байдена является фактически спонсором совершенных в России террористических актов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, нефтегазовая компания Burisma Holdings имеет тесные связи с сыном Байдена Хантером. Поэтому отсюда следует, что семья главы США является фактически спонсором украинских террористов и террористических актов в России. Семья Байдена, сказал депутат, привыкла зарабатывать свои дивиденды на крови других людей.

Шеремет отметил, что Вашингтон долгие годы позиционировал себя в качестве борца с международным терроризмом, не заметив, как в Белом доме оказался не только спонсор терроризма, но и тот, кто ради обогащения на крови создавал международные террористические группировки.

До этого Следственный комитет России заявил, что деньги террористам поступали в том числе через украинскую компанию Burisma Holdings, которую связывают с Хантером Байденом.

Ранее сообщалось, что сын Джо Байдена в июне предстанет перед судом США.