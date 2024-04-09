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Стало известно, сколько всего средств ЕС выделил на помощь Украине

Вице-президент ЕК: Украина с февраля 2022 года получила от ЕС более €88 млрд

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Страны — члены и отдельные институты Европейского союза (ЕС) с момента эскалации конфликта на Украине выделили на помощь стране более €88 млрд. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

Представитель регионального содружества 9 апреля принял участие в семинаре, посвященном эффективности антироссийских санкций. В том числе в ходе своего выступления он рассказал о поддержке, которую Брюссель оказывает Киеву.

«ЕС — его страны и институты — предоставили Украине более €88 млрд помощи на всех уровнях: политическом, финансовом, гуманитарном и военном», — сказал Домбровскис.

Он уточнил, что речь идет о периоде с начала российской специальной военной операции (СВО).

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что следующая встреча министров обороны и иностранных дел стран — членов ЕС будет посвящена отправке новых систем противовоздушной обороны (ПВО) на Украину. По его словам, Киев «отчаянно просит» у регионального содружества хотя бы семь батарей комплексов Patriot.

Ранее Всемирный банк предоставил Украине кредит на сумму $1,5 млрд.

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